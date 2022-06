Emanuela De Nicolis sindaco e nuovi consiglieri comunali, proclamati gli eletti

Dal pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno, l’avvocato Emanuela De Nicolis è nel pieno delle sue funzioni quale nuovo sindaco di San Salvo.

Nell'aula consiliare del Comune si è svolta la cerimonia di proclamazione del neo primo cittadino e del nuovo Consiglio comunale a seguito delle elezioni del 12 giugno e del turno di ballottaggio del 26.

Il verbale di elezione è stato letto dalla dott.ssa Stefania Izzi, presidente dell’Ufficio centrale elettorale alla presenza del presidente del Tribunale di Vasto, dott. Bruno Giangiacomo.

Entreranno in Consiglio i candidati sindaco Fabio Travaglini e Giovanni Mariotti, per la maggioranza per la lista civica San Salvo Città Nuova: Tiziana Magnacca, Tony Faga, Carla Esposito, Roberto Rossi, Maria Travaglini e Claudio Mastronardi, per la Lista Popolare: Eugenio Spadano e Alfonso Di Toro, Noi San Salvo: Giancarlo Lippis e San Salvo è: Gianmarco Travaglini; per la minoranza per Più San Salvo: Nicola Argirò e Marika Bolognese, per il Partito Democratico: Antonio Boschetti ed Emanuela Tascone.

Da questo momento il sindaco ha dieci giorni per la convocazione del primo Consiglio comunale. La seduta sarà presieduta da Tiziana Magnacca, ex sindaco e consigliere anziano in quanto candidato più votato, fino all’elezione del nuovo presidente dell’assemblea.