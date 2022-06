“Da questo momento ci mettiamo subito al lavoro, forti del consenso elettorale che per la terza legislatura vedrà un sindaco donna alla guida del Comune di San Salvo. A tutta la Città assicuro che continueremo ad avere lo sguardo proiettato al futuro per far crescere ancora e di più questa nostra comunità.

Indosserò la fascia tricolore con disciplina e onore".

Prime parole da sindaco, dopo la proclamazione ufficiale avvenuta nell'aula consiliare del Municipio, di Emanuela De Nicolis, neo primo cittadino sansalvese dopo la vittoria al ballottaggio di domenica 26 giugno con Fabio Travaglini.

Entro 10 giorni dal primo atto ufficiale datato 28 giugno andrà convocata la riunione iniziale del rinnovato Consiglio comunale. In questi giorni De Nicolis si confronterà con rappresentanti e riferimenti delle liste di maggioranza per la composizione della futura Giunta comunale.