Esperti di finanza e Manager di alto ecco chi è nuovo Direttore Generale di BAC

Perotti Tutti Pensiamo che la storia delle banche sia qualcosa di recente ma è completamente sbagliato! Affonda le sue radici fin dai tempi dei Babilonesi, dell’antica Grecia, e non solo, senza andare molto lontano la prima Banca in Italia furono le casse di Venezia, Padova e Rovigo nel 1822 e la Cassa di Risparmio di Milano nel 1823.Un sicuro passo avanti per l’umanità per un mondo migliore.

Basta solo pensare che in epoca medievale erano gli orefici a offrire due servizi fondamentali: un’era la valutazione della purezza delle diverse monete d’oro e d’argento e l’altra era proprio il deposito del denaro. E proprio in quel momento un orefice toscano o qualche intraprendente collega ligure abbia iniziato a custodire somme di denaro e a restituire una ricevuta in cambio: la cosiddetta “nota di banco”, chiamata così perché era solitamente firmata sul banco dell’orefice. Ed è sempre in epoca tardo-medievale, per sfuggire al pericolo legato al trasporto di beni preziosi, che i sovrani e i nobili dell’epoca iniziarono a utilizzare delle lettere di credito, gli antenati degli attuali assegni bancari.

Allora, qualcuno direbbe “la domanda sorge spontanea” in modo sta cambiando il mondo bancario nell’era digitale? Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto l’intervento di un vero esperto del settore bancario, un Manager di rilievo, conteso dai migliori istituto italiani e internazionali. Si perché sono proprio loro i “Manager” che mandano avanti l’economia dell’intero sistema bancario.

Stiamo parlando di Marco Perotti 52anni nuovo Direttore Generale di BAC – Banca Agricola Commerciale S.p.A. Arrivato a San Marino nel 2016, dopo aver svolto una prestigiosa carriera nel gruppo UniCredit e prima ancora in Rolo Banca 1473, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Responsabile nazionale sviluppo, Private Banking e Promotori Finanziari. Attualmente è anche Consigliere Delegato di BAC Investments SG S.p.A. e Vice Presidente di San Marino Life S.p.A.

Siamo tutti affascianti della figura del grande Manager ma quant’è importate avere dei buoni collaborare, soprattutto che caratteristiche devono avere per fare una buona squadra?

la prima cosa che chiedo una grande preparazione tecnica al mio team, per avere padronanza della materia. poi bisogna essere discreti, avere la giusta simpatia ed empatia con il cliente. l’importante è avere una correttezza radicale con il cliente e una grandissima perseveranza. trattative breve e concise, tecniche massimo 20 minuti di trattativa. per avere un impatto di fiducia di un certo tipo, senza essere troppo ridondanti. sto scrivendo un libro su queste tecniche sul mio lavoro e la mia storia, per portare avanti il mio credo. a volte il cliente ha bisogno di sfogarsi emotivamente, bisogna saper ascoltarli. il rapporto umano va al di sopra di tutto.

In un ruolo di spessore come il suo quali sono le maggiori difficoltà che incontra svolgendo la sua mansione?

Difficoltà dal punto di vista tecnico incertezza sul mercato economico, si può lavorare bene restando a casa con il covid. anche la guerra ha inciso sul mercato finanziario, la gente è sfiduciata, le persone non vogliono rimetterci denaro. molte aziende si fanno del male per le guerre interne per arrivismo tra colleghi, fa gola la scalata sociale. preferisco dare lavoro a tutti piuttosto che tagliare personale o fare favoreggiamenti verso qualcuno piuttosto che un altro. credo nella figura della donna-manager, la donna-leader, la donna è molto organizzata al livello mentale rispetto agli uomini. io sono stato promosso al grado superiore da una donna. nel mio team adoro premiare anche i ragazzi molto giovani che hanno talento e professionalità. anche su questo sono stato criticato molto criticato, ma cerco di andare avanti per la mia strada.

Per far capire meglio ai nostro lettori che ruolo ricopre all’interno della banca?

Attività di sviluppo, andare dai clienti e convincerli ad arrivare nella struttura in cui lavoro, fin da quando avevo 30 anni. mi sono sempre occupato di sviluppo finanziario, con le tecniche di evoluzione bancaria in tutti questi anni. il suo modo di lavorare è quello di entrare sul mercato e incrementare la base clienti della struttura in cui sono operativo. agendo sui comportamenti da avere con la clientela ispirando fiducia e cortesia. fin dagli anni 2000 strutture in Italia che si occupavano di questo ambito per portare a casa clienti.

Vale la pena ricordare che Marco Perotti all’età di 34 anni è stato uno dei direttore più giovani D’Italia di una private banking e promozione finanziaria in tutta ITALIA. Portando a casa quasi 75mila clienti.

Andando un po’ più sul personale posso chiederle cosa ha imparato della sua carriera?

Sono riuscito a fare sia il comprimario che il protagonista: sono stato vicino a persone di alto livello che stimavo tantissimo, sono riuscito a stare dietro le quinte, fare il mio lavoro fatto bene…con la consapevolezza che in quel momento era giusto restare nell’ombra…saper osservare la situazione e le persone. Ho capito che bisogna rimanere al suo posto e bisogna ponderare le scelte. Ho imparato a SOFFRIRE, per me un’azienda che va in crisi è una sofferenza incredibile. Purtroppo fa parte della vita, è un insegnamento non può essere sempre felicità ma nemmeno sempre infelicità.