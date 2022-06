San Salvo Marina, dal primo luglio tornano i parcheggi a pagamento

Tornano attivi da venerdì 1° luglio i parcheggi a pagamento a San Salvo Marina. “Tariffe invariate”, sottolinea in merito il sindaco Emanuela De Nicolis.

Il servizio a pagamento sarà in vigore fino al 31 agosto. Le strisce blu saranno a pagamento tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 20.

I prezzi: al parcometro 0,50 € per ora o frazione di ora e costo di 3,00 € per l’intera giornata.

Il pagamento può avvenire oltre che con le monete anche con il sistema Easy Park.

Invariato anche il costo degli abbonamenti per due mesi: per gli ultra sessantacinquenni residenti 5,00 € con auto intestata ai richiedenti, per i residenti 15,00 € con la possibilità di inserire le targhe di due autovetture (intestate ai residenti) ma utilizzabile per un solo posto auto, per i non residenti 14,00 € a settimana.

Gli abbonamenti sono acquistabili presso l’Ufficio Informare a San Salvo Marina presso il Palazzetto dello Sport in via Magellano tutti i giorni dalla ore 9 alle ore 13 e dalle 15:30 alle 19.