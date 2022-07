'Raf - Ridisegnare l'ambiente ed il futuro', festa finale a San Salvo

Appuntamento conclusivo a San Salvo per il progetto ‘Raf - Ridisegnare l’ambiente e il futuro' organizzato, in collaborazione con diverse scuole del territorio, dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno che da ottobre scorso che si è svolto in diversi comuni della vallata del Trigno e del Vastese.

La manifestazione, ospitata nel cortile esterno della sede della Bcc in via Duca degli Abruzzi, con la partecipazione del presidente Nicola Valentini e di Pasqualino Onofrillo, vicepresidente della Fondazione BCC, si è sviluppata attraverso la consegna di premi e riconoscimenti agli allievi delle scuole primarie coinvolti.

Occasione per la sua prima uscita ufficiale da sindaco per il neo primo cittadino di San Salvo, Emanuela De Nicolis. "La difesa dell’ambiente e la sostenibilità ambientale sono le sfide del futuro. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte – ha detto il sindaco di San Salvo – ed è importante che questo impegno parta dai ragazzi facendo crescere in loro la sensibilità e il rispetto verso i luoghi nei quali vivono”.

Infine la De Nicolis ha evidenziato come altro tema importante trattato dai ragazzi sia stato quello della conservazione della memoria storica e delle tradizioni. "San Salvo ha una sua antica storia che merita di essere approfondita e diffusa perché tutto questo genera senso di comunità".