I soprannomi sansalvesi

L'uso del soprannome ha origini molto lontane e nella storia delle comunità, se ne faceva sempre un largo uso.

La pratica, non necessariamente deleteria, di affibbiare un extra-nome a quello acquisito dall'individuo con la nascita, era dettata dalla necessità di superare l'omonimia, od anche di individuare subito quella tal persona senza sbagliare.

Per conseguire questo, si ricorreva sovente all'utilizzo di evidenti difetti o caratteristiche fisiche dei singoli, che spesso seguivano anche i familiari e discendenti, anche se , ovviamente, ne erano sprovvisti.

Altre volte, invece, venivano considerati particolari doti artistici o intellettuali, od anche il luogo di provenienza, passando in altri casi per epiteti derivanti dai loro nomi stessi.

L'importante era che nei paesi o nei rioni si riconoscessero, al momento, i propri componenti, nel modo più semplice possibile.

Per cui, ad esempio, quello di bassissima statura s'indicava con "nano", il miope estremo con "cecato", lo storpio con "zoppo" e così via.

Tutto ciò, avvenne naturalmente, anche in una comunità attiva e vivace, come quella sansalvese, che non si risparmio' in tal senso, tanto da potersi stilare un lungo elenco di soprannomi ed epiteti vari, da riempirne un intero taccuino.

Svariate volte, gli appellativi calzavano così bene, da ritenere che il suo inventore abbia avuto un vero colpo di genio.

Tuttavia, nell'attuale modernità, il fenomeno va progressivamente esaurendosi, presi come siamo nella morsa di una quotidianità frenetica e nell'uso, a volte, sconveniente e prolungato dei "social", che riducono tempi e spazi per pensare e concepire tali cose.

Voglio concludere questa mia digressione, scevro da ogni minima volontà derisoria o denigratoria, citando per mera curiosità storica, un minimo elenco, in ordine alfabetico, di antichi soprannomi sansalvesi, di cui molti estinti.

CAPAUNE - CAPPALONGHE - CAPURALE - CATELLE - CARMINAVETE - CAZZARILLE - CUSTANDELLE - GUARDUCCE - IZZARILLE - LU CAPITANE - LU SUNUCARILLE - LA FILICILLE - LU MUNICARILLE - LA JINNARILL - LU PANZIHUTE - MATTJICCE - MASANDE - PAJIACCE - PANZALONGHE - PANE E FRAFFE - PICCINGIALL - PESCIALULETTE - PRICCHIE E PRACCHIE - PADRATERNE - REMMICCHELE - RICUCCE - SANDARILLE - SURGIUTELLE - SCATINATE - SCIURETTE - TINARILLE - VASSARILLE - VALERIE -

TURLUTTAUNE - ZARRAFENE.

E tanti altri.