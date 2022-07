Il Principino Marchisio tiene a battesimo la nuova stagione dello JOFC di San Salvo

Non ci poteva essere inizio migliore. Presso il Gabry Park hotel di San Salvo lo Juventus Official Fan Club di San Salvo ha aperto in modo ufficiale le iscrizioni per la stagione calcistica 2022/2023.

A darne il via quest'anno e' stato invitato il Principino più amato dagli Juventini, Claudio Marchisio, uno della ultime vere bandiere bianconere. Presenza che ha creato tantissimo entusiasmo tra i numerosi soci/fan presenti. Nel pomeriggio il gradito ospite, in un incontro aperitivo presso lo stabilimento balneare "L'Ancora" di San Salvo marina, ha incontrato sponsor e stampa locale rispondendo a domande che spaziavano tra il sociale, ambiente e l'immancabile calciomercato. Il tutto sotto uno splendido sole ed una vista mozzafiato che ha stupito il Principino.

Il Direttivo, nelle parole del Presidente Antonio Generoso, ha ringraziato tutti gli intervenuti ed ha rimarcato il duro lavoro svolto per organizzare un evento di tale portata. "Questo dovrà essere l'anno zero". Questo e' stato l'appello lanciato dal Presidente con l'augurio che, dopo le annate pandemiche ed il normale decremento delle iscrizioni, si possa tornare a volare con numeri più consoni alla storia del Club giunto ormai al 15° anno di attività.

A fine serata, dopo la cena svolta, i saluti di Marchisio, rimasto piacevolmente colpito dall'affetto ricevuto e dalla bellezza di San Salvo, con la promessa di rivedersi presto.