De Nicolis: 'Giunta fatta'. Martedì mattina la presentazione ufficiale

Giunta fatta: l'annuncio è del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

Martedì mattina, alle ore 9,30, la presentazione ufficiale nell'aula consiliare del Comune.

“Avendo individuato da subito i criteri per la scelta degli assessori – spiega il sindaco – è stato facile con i rappresentanti delle quattro liste mettere nero su bianco i nomi dei componenti del mio esecutivo. Sono soddisfatta per la rapidità e la condivisione da parte di tutti del percorso nell’assegnazione delle deleghe che ha tenuto conto sia dei risultati e sia delle competenze di ciascun componente.

Ringrazio le liste che mi hanno appoggiato per il sostegno avuto in campagna elettorale e sono certa che con loro la contribuito la giunta sarà all’altezza delle aspettative dei sansalvesi per realizzare il programma presentato al giudizio degli elettori”, conclude il primo cittadino.