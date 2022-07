Pro Loco San Salvo: la lettera di Nicolino Carrisi per il passaggio di consegne della presidenza

In data 25 giugno, la PRO LOCO SAN SALVO APS, da me presieduta dal 2012 ha eletto prima un nuovo consiglio direttivo e successivamente ha eletto il nuovo presidente. Dieci anni fa, coinvolto da amici e conoscenti che ambivano a ri-creare la Pro Loco, associazione riconosciuta a livello nazionale, fui uno dei soci fondatori.Da subito fui eletto presidente dell’associazione ed alla prima assemblea soci lanciai la mia idea di vita attiva dei soci in Pro Loco < ogni socio sarà il capo progetto della propria idea >.

Questo coinvolgimento ha fatto sì che le idee, trasformati in progetto e successivamente in eventi ci ha permesso di crescere ed ha regalato alla nostra Città eventi originali, ben strutturati e di grande partecipazione. Innumerevoli gli eventi proposti.

L’evento di esordio fu la tre giorni dedicata al trentennale dell’arrivo del PAPA GIOVANNI PAOLO II a San Salvo nel lontano 1983. Ricordo indelebile per tutti noi sansalvesi.

La Carovana di Babbo Natale, La Casa di Babbo Natale, Chiuso per Bici, varie presentazioni di opere letterarie ospitando scritticidi richiamo nazionale, Concerto di Juri Camisasca, Carnevale In centro, La Tombola Umana il video di promozione del territorio “San Salvo, mare e cultura”, tanto per citarne qualcuna.

Fattive collaborazioni con le associazioni cittadine, che ci hanno visto compartecipi nell’organizzazione di eventi quali: Summer Rock’n’Roll, con Domenico Talia; La Notte Bianca con la New Generation; la notte Rosa e La Pasquetta più grande d’ Italia con Antonio Cane; Bici in centro con Associazione Ciclistica San Salvese; Esposizione auto d’Epoca con Bar in Centro, Festival musica Indi con Associazione Fatto Bene di Flavio Caruso

L’idea di far nascere a San Salvo un mercatino di artigianato Creativo, sotto il nome oramai noto de L’arte del Saper Fare è stata fondamentale per far conoscere numerose artiste creative, i loro manufatti realizzati con svariate tecniche artigiane, pubblicizzare San Salvo e farci apprezzare in varie regioni del centro sud.

Dal connubio di idee nate dal gruppo de L’ARTE DEL SAPER FARE che hanno avuto come capi progetto IFIGENIA VENDITTI e MARIA SABATINI abbiamo potuto realizzare eventi a cadenza annuale oramai notissimi quali: ARTIGIANATO CREATIVO – FESTIVAL D’ARTIGIANATO – CONCORSO PER CREATIVI A TEMA –

Nel periodo di lock down per Covid-19 grande successo ha avuto la realizzazione video-tutorial dove la signora Maria La Palombara mostrava come realizzare in casa le “Sagne di San Vitale” ed i “Taralli di San Vitale”.

Negli ultimi due anni l’evento INFIORATA ALL’UNCINETTO, partita da un’idea di Maria Sabatini e Maria Donata Fini, ci sta dando un risalto a livello nazionale. Quest’anno, anche con l’aiuto della socia Daniela Nanni, l’evento è diventato anche itinerante.

Assieme all’Unpli Regionale e Provinciale i nostri soci hanno partecipato e partecipano sia a corsi di formazione per dirigenti Pro Loco sia corsi per formare esperti in accoglienza turistica tramite SCUOLE CULTURE. Nella persona della signora MARIA ANTONIETTA SERAFINI abbiamo un componente della nostra PRO LOCO nel consiglio Direttivo dell’Unpli provinciale.

Dal 2015 la nostra associazione è riconosciuta APS, oggi siamo a tutti gli effetti un’associazione di terzo settore. Questi due punti saranno le basi per un’ulteriore crescita e consapevolezza associativa dalle quali il nuovo Direttivo, dove resto a farne parte, dovrà partire per il rafforzamento della nostra PRO LOCO SAN SALVO APS.