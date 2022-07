Giunta De Nicolis: Spadano (vice sindaco), Faga, Esposito, Marinelli e Travaglini gli assessori

“Ora non ci resta che metterci tutti al lavoro, ognuno per le proprie competenze. Come annunciato inizia oggi il cammino dell’azione amministrativa della mia maggioranza: il primo atto ufficiale è stata la nomina della giunta. E’ composta da cinque assessori, limite massimo consentito dalla legge, con la presenza di tre componenti alla loro prima esperienza. Auguro a tutti loro buon lavoro per il bene della comunità sansalvese, consapevoli come siamo del dovere di dare risposte alle necessità di una città chiamata a continuare nella sua crescita creando le condizioni migliori per il benessere di ogni cittadino”.

Sono queste le dichiarazioni del sindaco Emanuela De Nicolis nel comunicare la composizione della Giunta che l’accompagnerà nell’attività amministrativa per la legislatura 2022-2027.

“Le liste hanno apprezzato il metodo che ho indicato per la scelta degli assessori – commenta il sindaco De Nicolis – ed è stato facile assegnare un nome a ogni delega. Liste che saranno impegnate con me per realizzare il programma elettorale e le opere già finanziate e programmate nella passata legislatura”.

Inoltre il sindaco si appresta a convocare il Consiglio comunale per giovedì 14 luglio 2022.

Le deleghe assegnate dal sindaco De Nicolis:

EUGENIO SPADANO - VICESINDACO

Lavori Pubblici;

Politiche di promozione della salute e rapporti con ASL

Rapporti con gli Enti partecipati e sovracomunali

Politiche ferroviarie

Politiche Europee

TONY FAGA

Ambiente, Transizione Ecologica e Politiche di sviluppo del verde pubblico

Mobilità, Viabilità, Trasporti, Toponomastica

Transizione Digitale, Politiche Energetiche

Tributi

Economato

Patrimonio

Protezione Civile

Coordinamento fondi PNRR

Personale

CARLA ESPOSITO

Politiche per la promozione e sviluppo di Commercio, Artigianato e Servizi (Mercati e Fiere)

Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale;

Politiche di promozione dei prodotti tipici territoriali

Regolamentazione e Informatizzazione dei servizi cimiteriali

Politiche per la difesa a tutela degli animali

ELISA MARINELLI

Manutenzione e decoro urbano

Politiche di marketing territoriale, di comunicazione e promozione turistica integrata della città e del territorio (Turismo ed eventi)

Politiche di valorizzazione delle risorse naturalistiche (Biotopo – Tratturo)

Pubblica istruzione e Politiche educative

Politiche Giovanili

GIANMARCO TRAVAGLINI

Politiche Sociali e della solidarietà;

Pari Opportunità e politiche per le disabilità

Attività Produttive: industria e agricoltura;

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha riservato alla propria competenza le deleghe:

Urbanistica

Bilancio

Politiche attive per la legalità

Sicurezza

Polizia Locale

Cultura

Sport e tempo libero