'Il mancato accordo al primo turno è stato un errore politico'

"Il risultato del turno di ballottaggio ha sancito l’elezione di Emanuela De Nicolis, alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro, a sindaco di San Salvo.

Il voto ha confermato il centrodestra alla guida della città, ma ha fatto emergere contemporaneamente con chiarezza gli errori commessi dagli altri: errori che potevano essere evitati.

Il mancato accordo al primo turno tra le due coalizioni che facevano riferimento al centrosinistra ha determinato questo esito. L’aver ignorato la nostra richiesta di tenere “primarie” per individuare chi doveva essere il candidato unitario di tutto il centrosinistra, tra Giovanni Mariotti e Fabio Travaglini, è stato un errore politico.

Il risultato elettorale ha dimostrato che il centrosinistra, ove unito, avrebbe vinto al primo turno. Invece, si è pensato di sostituirci aggregando pezzi di centrodestra che alla prova dei fatti non sono stati sufficienti. Al turno di ballottaggio si poteva creare la possibilità di un accordo, ma ancora una volta si è preferito percorrere scorciatoie anziché la via maestra della politica.

Questo in sintesi è quanto avvenuto, e imputare agli altri la responsabilità della sconfitta è singolare e fuorviante. Chi esce sconfitto da una competizione elettorale deve avere la forza e la capacità di analizzare gli errori commessi, evitando di innescare nervosismi che non sono utili a nessuno. Il clima di tensione registrato in questi giorni in città non aiuta: non appartiene alla nostra tradizione democratica, ragione per cui invitiamo tutti ad abbassare i toni e rientrare all’interno di un sano e corretto confronto politico. A coloro che lo hanno dimenticato, vogliamo ricordare che la democrazia è un valore universale che non comprende il pensiero unico e tanto meno il far tacere chi la pensa diversamente.

Infine, vogliamo ringraziare gli elettori che ci hanno dato fiducia, rassicurandoli che il nostro impegno continuerà sia dentro che fuori dalle istituzioni: con l’obiettivo di costruire una città migliore che guardi con maggiore serenità al futuro".