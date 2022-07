Alla Pmi Services il 2° meeting transnazionale Progetto Erasmus

PMI SERVICES il 6 e 7 luglio a San Salvo ospiterà il secondo meeting transnazionale del progetto Erasmus+ denominato “Creativity with MBCT”.

Il progetto prevede un programma di attività per potenziare e valorizzare l’abilità e la creatività di donne con una disabilità fisica e caregivers femminili che assistono in casa persone con disabilità per conseguire una indipendenza economica. Con il progetto, i partner mirano ad individuare modelli di intervento efficaci per incrementare il benessere delle donne con disabilità e dei loro caregivers mediante terapie cognitive basate sulla Mindfullness, con strumenti di meditazione guidata, per raggiungere la massima soddisfazione personale ed una guida migliore.

Il Progetto vuole anche offrire varie opportunità per assicurare la loro libertà economica e lo sviluppo del loro potenziale tramite la creatività e le arti innovative.

Traferire questo potenziale in valori reali contribuirà allo sviluppo dell’individuo come della società, potenziando, di quest’ultima, inclusività e sostenibilità.

La partnership di progetto vede 6 organizzazioni di 5 paesi diversi e una durata dei lavori di 24 mesi.

Questi i partner: Turkey, Istanbul Gelişim University (capofila); Greece, Greek Carers Network EPIONI; Italy, PMI Services; Spain, Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social; France, GIP Formation Continue Et Insertion Professionnelle De L Academie De Creteil; e Turkey, Belikdüzü Municipality

A San Salvo, i partner stranieri, oltre a fare conoscenza con la realtà di PMI Services e di San Salvo, incontreranno operatori sociali di varie cooperative abruzzesi e parteciperanno a laboratori specifici sui temi del progetto.

Sito web del progetto: https://creativitywithmbct.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/creativity_mbct/?hl=it

Twitter: https://twitter.com/creativity_mbct

PMI SERVICES: https://www.pmi-services.it/

PMI SERVICES telefono: +39 0873 342088 , PMI SERVICES email: info@pmi-services.it

Responsabile Progetto: GABRIELE DI BUCCHIANICO Telefono 333.8098099 Email: gabri.dib@gmail.com