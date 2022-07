Medicina turistica senza medico!

"La Destra sansalvese di concerto con quella regionale, dopo decenni di servizi, priverà del Medico i turisti ospiti di San Salvo marina.

Il Vice Sindaco, Dott. Eugenio Spadano, delegato alla promozione della salute ed ai rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale, pensando di essere ancora in campagna elettorale, saluta con entusiasmo la notizia sottolineando come fatto positivo la presenza di un’ambulanza con autista ed infermiere.

Innanzitutto a cosa servirebbe un’ambulanza senza autista?

Siamo seri e datevi da fare!

Il SERVIZIO DI MEDICINA TURISTICA presso il Palazzetto dello Sport a San Salvo marina, rappresenta da oltre venticinque anni un prezioso presidio sanitario, punto di riferimento e di rassicurazione per decine di migliaia di turisti che scelgono la nostra città per trascorrere le loro vacanze, oltre ad essere un prezioso filtro di medicina territoriale estiva, utile ad evitare spesso, affannose ed inutili corse al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto.

Non bisogna essere laureati in medicina o programmatori sanitari per capire che l’ambulanza, con autista ed infermiere MA SENZA MEDICO è semplicemente un servizio di emergenza 118 ridimensionato ed insicuro.

Il servizio si ridurrebbe ad una navetta di trasporto, utile solo a chi ha bisogno di consulenza sanitaria presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vasto che, vista anche l’attuale emergenza Covid, è già ampiamente ingolfato di suo.

E se durante il trasporto di un paziente con una caviglia gonfia, arrivasse un infartuato?... cosa diremmo, di aspettare la prossima corsa?



Finita la campagna elettorale, incassata la vittoria, torna con chiarezza la Destra con la sua cultura e le sue politiche di tagli ai servizi essenziali come quella della MEDICINA TURISTICA 2022.



Sarebbe questa la San Salvo del futuro?

Complimenti!"

Articolo Uno San Salvo