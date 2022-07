Lacrime a Montenero: Nicola non ce l'ha fatta

Tredici giorni, tanto è durata la muta agonia interrotta solo dal suono delle macchine che hanno provato a tenerlo in vita.

Nicola, il ragazzo rimasto folgorato la sera del 28 giugno durante la festa di San Paolo, non ce l'ha fatta.

La morte celebrale è stata dichiarata poco prima di mezzogiorno all'Ospedale di Foggia, dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica.

La notizia si è diffusa in un baleno nel paese che, in tutti questi giorni, è rimasto in apprensione per le condizioni dell'adolescente, apparse molto gravi da subito dopo l'incidente. Il quale è avvenuto nel parco giochi "Don Nino", proprio accanto alla chiesa di San Paolo, durante la penultima sera dei festeggiamenti dedicati al Santo.

