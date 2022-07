In occasione della Giornata Nazionale delle ProLoco

questo pomeriggio si è tenuto il primo Torneo di Dama in piazza Giovanni XXIII.

Si ringrazia l'Osteria del Padre per l'ospitalità e tutti i partecipanti per le bellissime partite: si sono sfidati a colpi di pedine, ragionamento e fantasia e congratulazioni a Giorgio Marrone ,il vincitore del torneo.