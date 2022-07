Auto lavata alla Villa comunale: "All'autore le sanzioni del caso"

Il comando della Polizia Locale di San Salvo si è subito attivato dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini per le immagini diffuse in rete, di una persona intenta a lavare un'auto all'interno della Villa comunale.

L'uomo - si sottolinea in una nota diffusa dal Comune - è stato già individuato grazie al lavoro di indagine degli agenti municipali. Le gesta risalgono ad alcune settimane fa e non al pomeriggio di domenica e all'autore saranno comminate tutte le sanzioni del caso".

"Colgo l'occasione, - aggiunge il sindaco Emanuela De Nicolis - per rivolgere un appello ai miei concittadini: qualora ravvisaste delle azioni illecite o che denigrino l'immagine della

nostra città, vi prego di contattare subito il comando della Polizia municipale o i Carabinieri, solo in tal modo si potrà procedere celermente al ripristino dell'ordine pubblico. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Da parte della nostra Amministrazione tutta la città troverà sempre un ascolto concreto e un intervento solerte per fare fronte a qualunque situazione non lecita. I social sono un utile canale di comunicazione, ma ricordiamo che i primi interlocutori, come in questo caso, devono essere le Forze dell'ordine, per il ripristino del decoro cittadino e per l'immagine della nostra città", conclude il sindaco De Nicolis..

Si ribadisce la necessità di porre attenzione all’uso oculato delle risorse idriche, non solo per la loro scarsa disponibilità nel periodo estivo ma anche per senso di responsabilità civico.