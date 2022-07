Polizia Locale da valorizzare e va individuata una nuova sede per il Comando

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha incontrato nell’aula consiliare il comandante Antonio Persich e gli agenti della Polizia Locale. Il sindaco ha spiegato di aver mantenuto per sé le deleghe alle Politiche attive per la legalità, Sicurezza e Polizia Locale “perché è ferma intenzione di questa Amministrazione comunale valorizzare il Corpo della Polizia Locale in termini di organico, di dotazioni oltre a prendere l’impegno di individuare una nuova sede che ospiterà il Comando”.

“Un segnale chiaro voglio che arrivi attraverso tutti voi ai miei concittadini – ha evidenziato il sindaco De Nicolis – come la legalità sarà il punto cardine della nostra azione amministrativa, che vedrà l’attività della Polizia locale impegnata anche in termini di prevenzione e di ascolto. Tutto ciò si potrà realizzare facendo rete con i cittadini”.