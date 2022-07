Polizia Locale, necessario rafforzare l'organico

Riceviamo e pubblichiamo da Azione Politica - San Salvo

Apprendiamo dalla stampa l’intervento del neo sindaco Emanuela De Nicolis sull’importanza che il cittadino ha nel comunicare tempestivamente chi sta infrangendo la legge o chi sta adottando un comportamento non corretto verso il rispetto delle regole e del decoro urbano.

Le domande che poniamo al sindaco sono molteplici ma ci limitiamo alle più essenziali: attualmente di quanti agenti dispone il Comando a pianta stabile? Quanti ufficiali o sottoufficiali ci sono? Perché a seguito del contratto di formazione lavoro, “considerato che due persone sono andate via” gli stessi non sono stati rimpiazzati? C’è una graduatoria di riserva? È prevista nella programmazione l’assunzione di nuovi agenti, ad eccezione dell’unico posto del contratto formazione lavoro? L’attuale Comandante il sabato e la domenica è in turnazione? Il servizio serale per il periodo estivo sarà garantito? Visto l’ultimo episodio verificatosi dentro la villa, perché solo a seguito della pubblicazione del video il presunto responsabile è stato multato?

Ci sarebbero da fare tantissime altre domande, ma sapendo in che situazione versa il Comando preferiamo non mettere il dito nella piaga. Sappiamo quanto lavoro svolgono gli attuali agenti e sappiamo bene che non sempre riescono ad essere tempestivi negli interventi, in quanto, l’organico attuale non permette di garantite il controllo della città, considerando che la Polizia Locale svolge molteplici attività, sia investigative che di controllo stradale. Come abbiamo sempre detto la Polizia Locale è il biglietto da visita della città, se non viene messa in condizione di poter lavorare in modo sereno e soprattutto con mezzi idonei, il controllo e le regole non saranno mai rispettate a pieno.

Comprendiamo l’invito fatto dal sindaco, ma le vogliamo ricordare che la sicurezza è un argomento molto delicato, e la invitiamo ad attenzionare il problema.