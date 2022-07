De Nicolis: "Ci faremo guidare dal profondo sentimento di amore incondizionato per la città"

Dopo il giuramento, il Sindaco Emanuela De Nicolis ha rivolto il discorso che segue nel corso della prima riunione del rinnovato Consiglio comunale di San Salvo.

Il giuramento che ho appena compiuto sulla Carta Costituzionale ha per me un grande valore.

Ho voluto fin da bambina essere una donna di Legge, i dettami della Costituzione per me sono sempre stati un faro. I Principi che essa incarna sono per me regola di vita, valori etici, morali e spirituali.

La costituzione e la sua storia ci insegnano che nella vita non esistono scorciatoie.

Il rivestire oggi questo incarico istituzionale di primo cittadino mi onora e mi fa sentire parte di una Storia, che molti prima di me hanno già scritto e percorso, la storia di una comunità che si è sempre distinta per capacità, laboriosità, onestà, doti che sono chiamata a rappresentare con questa fascia tricolore che quasi brucia sulla mia pelle per l’emozione che provo nell’indossarla e pesa sulle spalle per il profondo senso di responsabilità che racchiude.

Oggi il mio primo pensiero va a quanti mi hanno preceduto in questo delicato incarico istituzionale e che oggi ho voluto fortemente qui presenti. Voglio ringraziare Tiziana Magnacca, Alfredo Bucciantonio, Carlo Cardarella, Giuseppe De Vito, qui presenti, e Gabriele Marchese, Arnaldo Mariotti, Armando Tomeo che purtroppo oggi non sono potuti intervenire, ed ovviamente anche coloro ci sono più, ma sono nei cuori di tutti i sansalvesi.

Come ho scritto ad ognuno di loro in una targa: ogni città si costruisce con le energie di tutte le sue genti, sulle idee e sulle forze di quanti nella sua Storia hanno donato ad essa il proprio tempo, la propria forza ed intelligenza. Dobbiamo dire grazie a loro e a quanti verranno, perché la politica, il dedicare amore e passione all’agire amministrativo, lo reputo un grande gesto di generosità verso l’altro, seppure di questi tempi lo si vuole interpretare in modo contrario, per questo ho voluto pubblicamente ringraziare tutti loro con un dono..

Voglio ringraziare tutti i cittadini sansalvesi qui presenti e coloro che ci stanno seguendo da casa o dai luoghi di lavoro, i sindaci e gli amministratori del territorio, i dipendenti comunali, le Forze dell’Ordine, le istituzioni civili e religiose che hanno voluto essere con noi in questo giorno così importante e dal valore democratico così alto per il futuro dell’intera città. Grazie di cuore a tutti voi.

Fare il sindaco non sarà semplice… richiede passione, studio, profondo senso etico e spirito di servizio.

Ancora una volta mi vengono in mente le parole di Sandro Pertini: “ la moralità dell’uomo politico consiste nell’esercitare il potere che gli è stato affidato al fine di perseguire il bene comune”.

Fare il sindaco non sarà un’impresa facile, ma non sarò sola, sarò affiancata da una squadra di uomini e donne che condividono questi valori, che durante la campagna elettorale mi hanno fortemente sostenuta e supportata e che ora mi accompagneranno in questa nuova avventura

Ma sono certa che avrò al mio fianco l’intera comunità san salvese!

Credo nel senso di comunità, nell’alleanza che si crea tra donne e uomini di merito, di talento, di capacità, coloro che progrediscono e fanno progredire con il loro lavoro, la loro immaginazione e creatività l’intera comunità.

L’ amministrazione di un comune, per quanto brava e lungimirante ha bisogno di tutte le migliori energie della sua città per progredire e migliorarsi ed io chiamerò tutti voi a questo senso di collaborazione civica.

Ho sempre creduto nell’ascolto quale metodo di costruzione di una soluzione, ed è l’ascolto che praticherò con tutti i cittadini che giungeranno alla mia porta.

San Salvo è una città dalle mille sfaccettature e conto su ognuno dei miei concittadini, per far fronte a tutte le problematiche che andranno via via a porsi.

Avete eletto uomini e donne di valore che andranno a coadiuvare la mia azione di governo, l’opposizione sono certa che non farà mancare il suo aiuto, ma tutti noi avremo sempre bisogno della città e dei suoi cittadini, per renderla sempre più grande, bella, accogliente.

Siate tutti pronti alla critica (che considero costruttiva se non scende in sterile denigrazione) ma anche alla proposta, alla visione di futuro….. ciò che dovrà sempre prevalere saranno gli interessi della nostra città e dei suoi cittadini. Sarò aperta ad ogni attacco, ma mi auguro che mai nel nostro agire politico dovremo usare l’immagine della città per colpire politicamente l’avversario. I governi delle città cambiano, ma la città sarà sempre la stessa ed è essa che va sempre salvaguardata.

Per questo auspico, come la storia di questo comune ci ricorda, che si possa creare una proficua collaborazione con le minoranze, nel rispetto dei ruoli, ma avendo sempre lo sguardo puntato all’interesse generale, al bene comune.

Ancora una volta faccio ricorso alle parole di un Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, il primo Presidente della Repubblica Italiana che affermava: “Mi conforta il pensiero che, attraverso le più disparate concezioni politiche e i più vivaci dissensi di propositi e di idee, nessuno potrà mai dimenticare, al di sopra di tutte le competizioni e al di fuori di ogni dissidio, il sentimento di reciproco rispetto, che è fondamento e condizione di ogni convivenza civile”

Mi auguro che questo sarà lo spirito che animerà questa amministrazione comunale.

Assicuro che garantiremo costante ascolto di tutte le istanze per l’interesse pubblico, con obiettività e senza pregiudizio, per sostenere quelle iniziative utili a far continuare a crescere San Salvo.

I tempi che stiamo vivendo non sono di certo di facile comprensione perché non abbiamo certezza del domani ma a tutti i cittadini (e in particolare ai giovani) mi sento di dire: “ non abbiate paura” garantiremo incessantemente la bellezza delle relazioni e dei sentimenti.

E ci faremo guidare dal profondo sentimento di amore incondizionato per la città.

L’augurio che faccio a me stessa, agli assessori e ai consiglieri comunali è racchiuso nelle parole di Giorgio La Pira, il sindaco Santo (un esempio per tutti gli amministratori pubblici): “Dobbiamo amare questa città come parte integrante della nostra personalità . Noi siamo piantati in essa e in essa saranno piantate le generazioni future che avranno in noi radice. È un patrimonio prezioso che noi tutti siamo tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, alle generazioni che verranno”. Infatti “Ogni città racchiude in sé una vocazione ed un mistero: ognuna è nel tempo una immagine lontana della città eterna. Amatela dunque come si ama la casa comune destinata a voi e ai vostri figli”.

Continuiamo ad amare San Salvo e a farla crescere.

E’ l’augurio che faccio a tutti gli amministratori di questo comune oggi… di maggioranza e di opposizione!

Grazie

Emanuela De Nicolis