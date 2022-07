Lutto cittadino a Montenero per l'ultimo saluto a Nicola Stante

Il provvedimento come previsto nei giorni scorsi è arrivato: sarà lutto cittadino domani, sabato 16 luglio a Montenero di Bisaccia, in occasione dei funerali di Nicola Stante. L'ordinanza firmata dalla sindaca Simona Contucci è stata pubblicata nella tarda mattinata sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.

Il ragazzo, che ha compiuto14 anni il giorno precedente la morte, avvenuta l'11 luglio, è stato sottoposto ieri all'autopsia presso l'ospedale di Foggia. Qui era ricoverato dalla notte del 28 giugno, quando vi è stato trasportato dal Pronto soccorso di Termoli viste le gravi condizioni in cui versava. Nicola aveva ricevuto una scarica elettrica nel parco giochi "Don Nino", durante la festa di San Paolo, appoggiandosi a un lampione. Immediati i soccorsi, dapprima di alcune persone presenti, poi dei sanitari del 118 giunti dalla vicinissima postazione. Minuti interminabili di massaggio cardiaco e defibrillazione per rianimarlo, poi il trasporto in ospedale, le sue condizioni erano apparse dal primo momento critiche. Tredici i giorni di agonia, attesa e speranza, durante i quali non ha mai ripreso conoscenza. Infine la morte, arrivata il giorno dopo il compimento dei 14 anni, un compleanno che per Nicola più triste non poteva essere.

Continua a leggere su Montenero Notizie (clicca qui)