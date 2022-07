'Back to the future' di successo: Elisa conquista il pubblico dell'Aqualand

Pienone nell'area Grandi Eventi dell'Aqualand per il concerto di Elisa.

Il ‘Back to the future’ live dell'artista friulana ha fatto tappa a Vasto, unica data abruzzese, regalando belle sensazioni e coinvolgimento. Energica e pimpante Elisa che in poco più di due ore di esibizione, ha spaziato in oltre 20 anni di carriera, cantando successi datati e recenti, in un panorama musicale sfaccettato e ricco, che l'hanno resa beniamina del grande pubblico.

Nel corso della serata alle spalle di Elisa e dei musicisti e coriste scorrono le immagini dal palco alternate a citazioni dai brani in scaletta e c'è il tema ambientale in primo piano, grazie anche all’intervento video del Dalai Lama: un invito ad avere cura della natura e del nostro pianeta perché tutti possiamo fare la nostra parte per preservarlo.