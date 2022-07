Provoca la caduta di una moto e fugge, pirata della strada ricercato

Ha rischiato grosso l’uomo di 50 anni rimasto ferito a seguito della caduta in moto avvenuta l’altra sera a Vasto Marina, sulla Statale 16 Adriatica nelle vicinanze di Montevecchio. Era in sella al suo scooterone quando è finto a terra dopo l’urto con un’automobile, il cui guidatore, secondo la denuncia, l’ha volontariamente fatto cadere, sterzando velocemente a sinistra e allontanandosi poi di tutta fretta dal posto.

Alla base dell’episodio ci sarebbe una discussione per un banale motivo legato al traffico, dopo un iniziale scambio di battute all’altezza del semaforo posto all’intersezione con l’ingresso sulla riviera – zona Park Hotel. Per il 50enne, che ha dopo la caduta ha corso il rischio di essere investito da altre vetture in transito, rottura da trauma contusivo ad un dito di una mano ed escoriazioni multiple, oltre al comprensibile stato di agitazione per il fatto, con una prognosi di 15 giorni a referto degli operatori sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto.

L’auto in questione, una Alfa ‘Giulietta’ di colore nero, sulla quale a bordo almeno due persone, un uomo al volante ed una donna al suo fianco, è stata segnalata ai Carabinieri ai quali il 50enne ha sporto denuncia.

La speranza è che le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza poste alle aree dei semafori presenti sulla Statale possa essere utile a risalire alla targa della vettura ed al suo controllo.