Disponibile il giornalino estivo di sansalvo.net, contenente il calendario degli eventi e tutti i consigli per trascorrere al meglio le vacanze tra San Salvo e San Salvo Marina.

Siamo ancora nel pieno di questa estate che non accenna a voler finire. Caldo torrido, sì, ma abbiamo la fortuna di vivere in un luogo invidiabile. Con il giornalino estivo sarete sicuri di non perdere nessuna occasione di svago e divertimento!

Buona estate!