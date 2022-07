Auguri Ristorante Da Italia - 50 anni di attività

Ieri 26 luglio ha avuto luogo un’intima e vivace cena per festeggiare i 50 anni del Ristorante Italia a San Salvo, storica attività a conduzione familiare che non si è lasciata scalfire da alcun tipo di difficoltà ma ha anzi marciato avanti, costante, con la forza della famiglia Angelucci - Di Santo per tre generazioni, fino a giungere a questo bellissimo e significativo traguardo.

Tra gli ospiti, intense parole sono state spese dal presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca (che, assieme al vicesindaco Spadano, ha fatto le veci del Sindaco De Nicolis assente per impegni personali) riguardo l’animosa saldezza d’opera che Italia ha portato nella sua attività: una donna che ha saputo reinventare il suo ruolo di madre, custode del desco e della casa, aprendo le sue porte agli avventori, creando un ristorante la cui prima, indissoluta qualità resta quella della coesione familiare e della capacità di far sentire i clienti non solo “come” a casa, ma davvero “a casa”. Fatto sottolineato, con orgoglio, dallo stesso Angelo, figlio di Italia, e da Licia, sua nipote, che ha aperto la cerimonia di festeggiamento a dimostranza dell’impegno dei più giovani della famiglia che, volentieri, prendono in mano la staffetta e portano avanti il sogno di Italia.

Durante la cena, a scandire le portate i ringraziamenti degli altri ospiti presenti, tra i quali il presidente della Camera di commercio di Chieti-Pescara Gennaro Strever che lancia l’appello alla forza del lavoro come prima e più forte emancipazione dell’individuo all’interno della società.

Inoltre, erano presenti il sindaco di Cupello Di Florio, il consigliere regionale Marcovecchio, i comandanti dei Carabinieri e della Polizia Locale, i due parroci Don Raimondo e Don Beniamino, i fornitori, i giornalisti. In chiusura, la consegna della biografia del Ristorante a cura di Domenico Di Stefano, scrittore ed autore locale.

Complimenti Italia, complimenti a tutto lo staff, auguri per tanti altri decenni di attività fatta con amore e dedizione.