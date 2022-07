Quando finiscono i lavori in Piazza Artese?

Iniziati senza preavviso, continuano con data di chiusura sconosciuta i lavori in Piazza Artese e i rispettivi divieti nelle vie adiacenti.

Secondo l’ordinanza n° 120 del 14 luglio 2022, infatti, è stato istituito il “divieto di sosta e di fermata temporaneo con rimozione forzata” su: via De Vito, Via Dante, Via della Mirandola per consentire i lavori di smaltimento relativi alla demolizione degli edifici presenti in Piazza Artese. Dato divieto ha validità dal giorno 18 luglio 2022 fino al termine dei lavori, in data tuttora sconosciuta e che, sempre secondo la suddetta ordinanza, “sarà comunicata dal Responsabile”.

Dopo ormai due settimane di divieto di sosta e fermata, i residenti nelle rispettive vie e in quelle adiacenti e coloro che vi lavorano si sono rivolti alla nostra redazione per comunicare il disagio relativo a questa ordinanza e per conoscere la data dalla quale sarà nuovamente possibile l’utilizzo normale delle suddette vie. Ci auguriamo che gli organi di competenza siano celeri nel provvedere alla comunicazione.