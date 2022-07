Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali nell’agricoltura

La Regione Abruzzo ha avviato un bando per dare “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” . La finalità è quella della concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale, per offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e sociali.

Il potenziale beneficiario del sostegno è un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti al momento di presentazione della domanda, che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Le altre informazioni, documentazione relative al bando e manuale per inoltrare domanda nel seguente link

https://www.regione.abruzzo.it/.../m06-intervento-611...