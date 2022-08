Coltivazione idroponica: cos'Ã¨ e come funziona

La coltivazione idroponica

La coltivazione idroponica è la forma di agricoltura in più rapida crescita in Italia e nel mondo.

Sebbene la coltura idroponica esista da secoli, si è diffusa negli anni '70 con un rinnovato interesse per l'agricoltura biologica e sostenibile.

La coltivazione idroponica è nota anche come coltura in acqua, perché consiste nel coltivare le piante ponendole in un substrato privo di terra, mantenuto umido e ossigenato da una fonte esterna, come l'acqua o le bolle d'aria.

Se eseguita correttamente, può portare a prodotti più gustosi perché non c'è bisogno di pesticidi o sostanze chimiche.

Non è solo per pomodori e lattuga

I sistemi idroponici non sono utilizzati solo dai coltivatori di pomodori e lattuga. Vengono infatti utilizzati per coltivare tutti i tipi di piante.

È possibile utilizzare un sistema idroponico in una serra, in un giardino o in un campo; in vasi sul balcone o sul patio; persino in casa!

È anche abbastanza facile realizzarne uno da soli: basta un po' di spazio e alcune attrezzature di base.

All'inizio potrebbe essere una tentazione provare qualcosa di nuovo, ma non lasciate che questo vi impedisca di sperimentare la coltura idroponica più avanti: dopo tutto, i benefici che ne derivano sono numerosi.

Ma cosa si può coltivare in idroponica?

Lattuga

La lattuga e altri ortaggi, come gli spinaci e il cavolo, sono forse i più comuni coltivati in idroponica.

Come mai? Crescono rapidamente in un sistema idroponico e sono incredibilmente facili da curare.

Pomodori

Molti tipi di pomodori sono stati ampiamente coltivati dagli hobbisti idroponici e dai coltivatori commerciali.

Una cosa da tenere presente è che i pomodori richiedono un po' di luce. Preparatevi quindi ad acquistare delle luci di coltivazione se volete coltivare in casa.

Peperoncino

I peperoncini amano le stesse condizioni di coltivazione idroponica dei pomodori: temperature calde e molta luce.

Due delle varietà più popolari coltivate in idrocoltura sono i peperoncini jalapeños e habanero.

Cetrioli

I cetrioli sono una pianta rampicante comunemente coltivata in casa e nelle serre.

Esistono diversi tipi e dimensioni, dai cetrioli a buccia sottile senza semi ai cetrioli libanesi a buccia liscia, che si adattano bene alla coltivazione idroponica.

Fagiolini

I fagiolini sono uno degli ortaggi più produttivi e a bassa manutenzione che si possono coltivare in idrocoltura.

Il raccolto può iniziare dopo appena sei settimane. Dopodiché, si può continuare a raccogliere per tre (o più!) mesi.

Basilico

Il basilico ha bisogno di molta luce, ma alla fine prospera in un sistema idroponico.

Una volta che le piante raggiungono lo stadio maturo, potete raccogliere e potare settimanalmente per avere basilico fresco tutto l'anno.

Fragole

Le fragole sono adatte alla coltivazione idroponica. Infatti, sono uno dei frutti più diffusi nella produzione idroponica commerciale e vengono coltivate da decenni in grandi impianti.

Come funziona la coltivazione idroponica

Il terreno viene sostituito con un mezzo di coltura inerte (talvolta chiamato substrato). A questo terreno viene aggiunta acqua e periodicamente una soluzione di fertilizzante liquido.

Le radici delle piante crescono attraverso i fori del contenitore o del vassoio in questa soluzione ricca di nutrienti, dove assumono i nutrienti necessari alla pianta e rilasciano i minerali in eccesso.

Il sistema deve essere chiuso in modo che non si verifichi un'evaporazione che provocherebbe una carenza di minerali per le piante, a causa della mancanza di rifornimento di elementi/nutrienti essenziali necessari per il continuo processo di crescita e sviluppo.

Un metodo semplice da fare anche a casa

Non è necessario essere un agricoltore o uno scienziato e non serve molto spazio per iniziare a coltivare il proprio cibo.

È possibile coltivare cibo biologico in idroponica ed è possibile coltivare cibo in uno spazio ridotto.

Il sistema può essere utilizzato su balconi o tetti, o anche su davanzali se necessario!

Gli accessori per la coltivazione idroponica possono essere acquistati in diversi luoghi, tra cui negozi al dettaglio e sono disponibili online su idroponica.it.

Anche se può sembrare conveniente acquistare questi prodotti da un rivenditore online, il posto migliore per acquistarli è direttamente da un'azienda di forniture per la coltivazione idroponica.

Queste aziende hanno un numero maggiore di prodotti rispetto ai negozi tradizionali e dispongono di personale esperto in grado di consigliare i clienti su quali articoli sono adatti alle loro esigenze.

Vantaggi sia per gli agricoltori che per i consumatori

La coltivazione idroponica presenta diversi vantaggi sia per gli agricoltori che per l'ambiente.

Consente agli agricoltori di coltivare alimenti senza terra, pesticidi, fertilizzanti o luce solare.

Questo può essere vantaggioso in tutte le aree in cui il suolo è povero o non ci sono risorse naturali come la luce del sole disponibili per le coltivazioni.

La coltivazione idroponica consente inoltre di ottenere raccolti più abbondanti rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali, perché non richiede terreni aggiuntivi per la coltivazione delle piante sopra il livello del suolo (come il terreno sotto un campo) o sotto il livello del suolo (come una cantina sotterranea).