Scontro all'alba sulla Statale 16, perdono la vita un 21enne ed un 48enne

PETACCIATO. Ancora sangue sulle strade. A perdere la vita stamane sulla Statale 16 in territorio di Petacciato al km 530,800 sono un 48enne di Ferrazzano ed un 21enne di Mirabello Sannitico. Lo scontro frontale tra la Lancia Y e la Volkswagen Golf non ha lasciato scampo ai due conducenti, il 21enne Asmir Battista da Vasto stava rientrando a casa dopo aver partecipato alla Notte rosa di Vasto marina, ed il 48enne Marco Di Palma corriere della Brt che stava raggiungendo il proprio posto di lavoro a San Salvo. Altri due sono i feriti ricoverati in gravi condizioni che viaggiavano a bordo dell’utilitaria di Asmir, la ragazza si trova al Cardarelli di Campobasso, mentre il giovane è all’ospedale Riuniti di Foggia in prognosi riservata. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri di Termoli intervenuti sul posto con i colleghi della stazione di Petacciato. Una scena raccapricciante per i soccorritori che poco dopo l’alba sono accorsi sul posto del terribile sinistro. La Statale 16 è stata chiusa al traffico per diverse ore.