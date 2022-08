L'omaggio di Palmoli agli autori e compositori Giovanni Ciccarone e Padre Beniamino Maurizio

Appuntamento venerdì 12 agosto, dalle ore 21 in piazza Umberto I a Palmoli (in caso di maltempo ci si sposterà in chiesa) per il concerto intitolato “Lu Cuambaneur (il campanile)”, voci e musiche della nostra terra, in omaggio agli autori e compositori Giovanni Ciccarone e Padre Beniamino Maurizio.

Protagonista della serata sarà il Coro polifonico “Palmula Nova”, per un evento che si inserisce nell'ambito dei Cori Riuniti Medio Alto Vastese con direzione del maestro Angelo Tristani.

“Attraverso un recital musicale - sottolineano gli organizzatori - si raccontano 70 anni della storia palmolese, dal dopoguerra ad oggi.

A breve l'amministrazione comunale intitolerà una strada cittadina a Giovanni Ciccarone, autore e compositore di canti dialettali palmolesi”.