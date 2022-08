Questa mattina è stata firmata l’ordinanza, su disposizione del prefetto di Chieti Armando Forgione, con la quale viene sottoscritto il divieto della vendita per asporto di bevande e alimenti in bottiglia o contenitori in vetro in occasione del Jova beach party.

Più precisamente il divieto inizierà il giorno Venerdi 19 Agosto dalle ore 8:00 fino alle 06:00 del 21 Agosto.

Questo provvedimento,volto per la sicurezza pubblica, riguarderà i comuni di Vasto, San Salvo e Casalbordino.