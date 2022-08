Consiglio comunale, seduta straordinaria il 17 agosto

Il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 17 agosto alle ore 18:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 18:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

1. Costituzione dei gruppi consiliari designazione dei rispettivi capigruppo. Ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 15 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale. Presa d’atto.

2. Atto di indirizzo al commissario straordinario del Consorzio intercomunale del Vastese ecologia e tutela dell’ambiente (Civeta) per la proroga della durata del Consorzio. Ai sensi dell’art 4 della Convenzione dell’art. 5 dello Statuto.