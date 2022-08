Addio a Vincenzo 'la Tijella'

Dolore e costernazione per la scomparsa di Vincenzo Di Cino, dai più conosciuto come Vincenzo ‘la Tijjella’, 70 anni, dell'omonimo, noto ed apprezzato ristorante di via Leone Magno a San Salvo.

In tanti si stanno stringendo ai familiari per la perdita.

Vincenzo Di Cino ha rappresentato un punto di riferimento per la ristorazione nel territorio e per i tanti amici e clienti che hanno frequentato il suo locale. Una persona sempre disponibile, solare e benvoluta.

I funerali saranno celebrati venerdì 19 agosto, alle ore 16, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo.

Sentite condoglianze alla sua famiglia da sansalvo.net