Tutto pronto a Cupello per la Sagra delle ‘Ndrocchie

Countdown terminato e tutto più che pronto per la 31esima edizione della Sagra delle ‘Ndrocchie, la tipica pasta cupellese fatta a mano con il ferretto a mo' di fusillo.

Non a caso, già quattro giorni fa la Pro Loco Cupello, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, informava a riguardo: “Ferretti scaldati a puntino per le nostre ‘ndrocchie! Gli ingredienti ci sono tutti e l’entusiasmo dopo due anni di fermo ancora di più”.

Per condividere l’entusiasmo e soprattutto gustare questa “creazione” frutto di tutta la passione e la “cupellesità” delle mani artigiane delle volontarie dell’Associazione, affiancate da tanti giovani, bambine e bambini, desiderosi di apprendere e far propria una tradizione che si rinnova da decenni, l’appuntamento è a partire dalle ore 20:00 di stasera, mercoledì 17 agosto, a Cupello, presso Piazza Garibaldi e Largo del Campanile.

Piatto di ‘Ndrocchie con il ragù (con variante al sugo di pomodoro per i vegetariani), ventricina e formaggio, pomodoro a insalata, pane e acqua o vino: questa la composizione del menù completo previsto per la serata. Coloro che non hanno approfittato della prevendita dei giorni scorsi, potranno acquistare il biglietto stasera stessa, al costo di 15 euro.

Per l’occasione sarà anche possibile acquistare e gustare deliziose scrippelle, per soddisfare l’eventuale voglia di dolcezza dopo che il palato avrà assaporato la bontà di questo piatto tipico, orgoglio cupellese.

La serata sarà allietata dalla voce, possente e bellissima, della cantante Fernanda D’Ercole che interpreterà brani di una delle star principali della musica italiana, Mina. Con lei, musicisti di grande professionalità quali Donato Santoianni, Fabio Meridiani, Giuseppe Dangelo, Marco Salvatore, Antonio Salvador Conte e Marco Molino.

“Siamo sulla bocca di tutti! Vi aspettiamo per deliziarvi con gusto!!!”: questo l’invito dell’Associazione Pro Loco Cupello che, considerati “i gustosi e accattivanti presupposti”, difficilmente si può rifiutare.