Piste ciclabili: "Biglietto da visita per la città"

Su disposizione degli assessorati all’Ambiente e alla Manutenzione alcuni operai stanno provvedendo alla pulizia e allo sfalcio dell’erba nelle aree adiacenti la pista ciclabile di via Grasceta.

“Con regolarità è programmato l’intervento di manutenzione – spiegano gli assessori Tony Faga ed Elisa Marinelli – con una ditta incaricata a questo servizio che provvede a sistemare la pista ciclabile per consentire il miglior utilizzo, in particolare in questo periodo dell’anno, frequentato dai residenti e dai tanti turisti che affollano San Salvo”.