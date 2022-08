In vista del Jova Beach Party di venerdì 19 e sabato 20 agosto a Vasto Marina ecco il messaggio del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

"A poche ore dall'inizio del Jova Beach Party, San Salvo è pronta ad accogliere le migliaia di persone che si riverseranno sulla nostra costa e nell'area industriale di Piana Sant'Angelo, da dove partiranno le navette che condurranno all'area del concerto.

Chiediamo a tutti i sansalvesi pazienza per i possibili disagi che si creeranno e di accogliere quanti verranno nella nostra città per andare a questo grande evento che coinvolgerà l'intero territorio.

Auguro a tutti di vivere questi due giorni come un momento di festa e ringrazio fin da ora quanti si stanno prodigando per garantire la sicurezza di chi verrà per partecipare al Jova Beach Party.

La nostra amministrazione ha garantito fin da subito la massima collaborazione al Comune di Vasto per la logistica, solo in quest'ottica di supporto ed unità di intenti il nostro territorio potrà diventare sempre più meta turistica d'eccellenza!"