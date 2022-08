Parcheggi nella zona industriale e bus navette per il Jova Beach Party

Per il Jova Beach Party sono previsti punti parcheggio nella zona industriale di San Salvo (Centro ricerche – Pilkington / Via Grasceta - zona Denso) per quanto concordato con il piano sicurezza dall’organizzazione dell’evento con la Prefettura di Chieti.

Nelle giornate di venerdì 19 agosto e sabato 20 agosto è previsto un servizio autobus di venti navette - a partire dalle 10:00 alle 20:00 - che collegherà i punti parcheggio fino alla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, da dove si dovrà poi raggiungere a piedi l’area concerto.

Per il rientro il servizio sarà attivo dalle 20:00 in poi (stazione ferroviaria Vasto-San Salvo ai punti parcheggio).

Per raggiungere San Salvo Marina non c'è nessuna limitazione al traffico mentre con la Statale 16 chiusa nel senso di marcia in direzione nord bisognerà percorrere la viabilità interna per l'area di Vasto.