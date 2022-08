Quella di Vincenzo Ã¨ stata una presenza calda e accogliente

Vincenzo è il compare. Non è parente in senso stretto ma da sempre è stato un parente strettissimo insieme a Rosa e ai suoi figli. Mi spiace enormemente di non essere li accanto a loro in questo momento perché loro per mia mamma e mio papà e per me ora ci sono stati sempre.

Quella di Vincenzo è stata una presenza calda e accogliente sempre, in qualsiasi circostanza, che fosse triste o lieta.

Se n’è andato troppo presto e all’improvviso lasciandoci tutti increduli e senza parole e forse, se una consolazione si vuole trovare, se n’è andato come avrebbe voluto, così come ha sempre vissuto…. di getto, senza troppi convenevoli, senza grandi programmi. Però è stato troppo presto!!

Vincenzo io l’ho sempre vissuto gagliardo e appassionato, di una generosità e bontà imbarazzanti che mai e poi mai sarei riuscita a ricambiare adeguatamente.

Lascerà un grande vuoto, io c’ero quando la Tijella ha debuttato, in tutti gli anni che sono passati le cose sono cambiate, tutti siamo invecchiati ma lui è rimasto sempre quel ragazzone che ricordo, con un entusiasmo e una vitalità che travolgeva tutti e con un cuore grande, grandissimo che mi ha sempre accolto e fatto sentire al sicuro, al caldo, consolata e amata e così è stato per i miei e penso per tanti altri.

Faccio ancora fatica a credere che sia davvero successo.

Mancherà tanto.