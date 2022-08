Delega alla Cultura a Maria Travaglini

“Ho sostenuto, sin dal primo giorno del mio insediamento, che l’Amministrazione comunale che ho l’onore di presiedere è composta da una squadra, dove ognuno è chiamato a svolgere una funzione operativa per far meglio funzionare la macchina comunale a servizio di tutti i concittadini”.

A dichiararlo il sindaco Emanuela De Nicolis nell’annunciare la decisione di assegnare a Maria Travaglini, ex assessore e attualmente consigliere comunale eletta con la lista ‘San Salvo Città Nuova’, la delega alla cultura sinora in carico proprio al primo cittadino.