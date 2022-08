Un anello Trilogy è uno dei modelli che porta a porsi il maggior numero di domande, la principale è sicuramente: quando si regala un anello Trilogy? Ci sono tantissime occasioni nelle quali è possibile fare un regalo così prezioso. Ma vediamo insieme quali sono le più importanti e qual è il significato dell’anello Trilogy!

Cos’è un anello trilogy?

L’anello Trilogy è uno degli anelli di diamanti più apprezzati e amati da parte delle donne. In genere, l’anello può essere acquistato sia con montatura in platino sia in oro bianco o giallo. L’importante è che si applichino all’anello: tre pietre preziose.

Nella maggior parte dei casi le pietre preziose utilizzate sono i diamanti con un taglio brillante. In base ai gusti personali si possono però abbinare ai diamanti anche altre gemme quali zaffiri, rubini, oppure smeraldi.

I diamanti con taglio diamante sono i più richiesti in quanto la pietra si presenta indistruttibile, eterna e quindi può simboleggiare il simbolo del vero e unico amore. Queste tre pietre sull’anello sono di peso tutto uguale, anche se due diamanti sui lati si presentano di dimensioni maggiori mentre quello centrale si presenta più piccolo.

Il significato del trilogy e quando si regala?

Il significato del Trilogy con le sue tre pietre indica un amore eterno: infatti la prima pietra identifica l’amore passato, quella centrale l’amore presente, infine l’ultima è l’amore futuro che indica di conseguenza l’amore eterno.

Ecco perché in genere il trilogy viene regalato alla persona che si ama. Oltre al significato amoroso alcuni ne attribuiscono anche uno religioso. Ad esempio, quello che identifica “il padre”; il “figlio” e “Spirito Santo” che servirebbe a benedire l’unione di una coppia d’innamorati.

Un altro significato è quello che indica per le pietre: simbolo di forza, purezza e amore. Il trilogy di diamanti, inoltre, può assumere anche il significato di una famiglia che si è unita per sempre con la nascita di un bambino.

Quando si regala il trilogy?

Abbiamo visto la sua storia e il significato, ma vediamo insieme quando si può regalare un trilogy. Sicuramente ogni occasione speciale può essere solo resa più preziosa da un anello di diamanti.

Il trilogy è un modello molto gettonato per festeggiare dei traguardi o un amore. Infatti, oltre al solitario, anche questo spesso trova spazio come anello di fidanzamento.

Quando invece si è già sposati, i modelli di anello trilogy vengono regalati per occasioni speciali come un anniversario. Oppure si usa regalarlo alla moglie o compagna nel momento in cui partorisce il primo figlio.

Si può regalare il trilogy anche a una persona che si è appena laureata oppure che ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni.

Come scegliere il giusto trilogy?

Il trilogy è un anello che come abbiamo visto in genere presenta su una montatura in oro o titanio tre pietre dallo stesso peso ma di dimensioni differenti. Ma non è sempre così. Infatti, si può anche scegliere di valutare l’acquisto di due diamanti più piccoli e dal peso inferiore ai lati e di uno più grande e appariscente al centro.

Gli anelli trilogy con brillanti da 30 ct l’uno oppure con diamanti anche da 0,50 ct l’uno. Non solo, è possibile anche scegliere un diamante centrale da 1 carato mentre quelli laterali da mezzo carato per riuscire a comporre un trilogy equilibrato.

Per scegliere la composizione migliore per questa tipologia di anello è bene affidarsi ad esperti del settore che possono consigliarti sia sulla migliore montatura sia sui diamanti da utilizzare. Un buon esempio è rappresentato da Torinogioielli.com che offre la possibilità di personalizzare al meglio il trilogy da regalare.

Infine, ricorda sempre di valutare solo gioiellerie ed esperti che possano offrirti diamanti di altissima qualità che sono in linea con il Kimberly Process.