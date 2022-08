Realizzazione del nuovo Polo dell'infanzia a San Salvo Marina: il Comune è in graduatoria

Il Comune di San Salvo si era candidato per un nuovo finanziamento per “La scuola per l’Italia di domani” nell’ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza. La scheda era stata presentata nei mesi scorsi dall’Ufficio Lavori Pubblici che prevede la misura di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Attualmente il Comune è riuscito ad entrare in graduatoria in una posizione utile, garantendo con alte possibilità un nuovo polo dell'infanzia a San salvo Marina.

Il Sindaco, Emanuela De Nicolis, ricorda che il progetto in precedenza presentato, sarà destinato ai bambini da zero ai sei anni per un importo di 2 milioni e 560mila 800 euro e si prevede la demolizione ricostruzione del polo dell’infanzia di via Marco Polo.

La nuova struttura sarà energicamente autosufficiente, antisismica e la sua superficie coperta potrà ospitare un massimo di cinquantotto alunni.