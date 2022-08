Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto per l'incendio divampato, nel primo pomeriggio, in una palazzina di via Isonzo a San Salvo.

Diversi i danni determinati dalle fiamme, partite da una rimessa attigua al complesso dove era in corso la lavorazione per le bottiglie di pomodoro, ma non ci sarebbero conseguenze sul piano strutturale per l'edificio interessato.

Sul posto, oltre agli uomini del Distaccamento vastese, i Carabinieri della Stazione di San Salvo e la Polizia Locale.