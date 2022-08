Aggressione da animale selvatico sulla pista ciclabile, l'intervento del sindaco De Nicolis

“Pur non avendo avuto nessuna notizia ufficiale ho comunque appreso dai mezzi di informazione quanto è accaduto sulla pista ciclabile di San Salvo Marina che ha coinvolto un nostro concittadino rimasto vittima di un’aggressione da parte di un animale selvatico.

Mi sono attivata, per quanto di mia competenza, per cercare una soluzione alla problematica che investe la sicurezza.

Ho provveduto a inoltrare una richiesta al prefetto di Chieti Forgione per l’istituzione di un tavolo tecnico di competenza. Ho anche informato il presidente della Provincia Francesco Menna e il presidente della Regione, Marco Marsilio, oltre all’assessore regionale di competenza, affinché attuino tutte le procedure di legge. Tendo a ricordare che la problematica della fauna selvatica è di competenza regionale. Sono in attesa di risposte, augurandomi una pronta soluzione del problema della fauna selvatica in generale, che ha creato viva preoccupazione tra la popolazione. Nel frattempo mi sono rassicurata sulle condizioni di salute del cittadino, fortunatamente sta bene. Ha subito solo un grande e comprensibile spavento riportando lievi ferite. Gli auguro una buona e pronta guarigione. Intanto chiedo a tutti i concittadini di darci comunicazione e di avvisare la nostra Polizia locale qualora dovessero avvistare degli animali vaganti”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis in merito al ferimento a un braccio di un residente a San Salvo Marina, azzannato da un animale selvatico.

L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana mentre l’uomo percorreva la pista ciclabile di San Salvo Marina.