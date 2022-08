Broker online: quali strategie di investimento oggi con trade.com?

Sempre più persone investono utilizzando le piattaforme per il trading online e per questo ricercano delle buone strategie o delle novità del settore. A tal riguardo è sicuramente da segnalare il servizio offerto da Trade.com, un broker online tra i più attivi del momento. Anche questo broker, così come tutti i principali del settore, permette di investire utilizzando i cfd, ovvero i cosiddetti "contratti per differenza". Questi hanno la particolarità di non prevedere delle commissioni sulle compravendite, sostituite da uno spread tra il valore di acquisto e quello di rivendita di un titolo.

Il sistema con i cfd permette ai trader di adottare delle strategie specifiche. Un aspetto che, nel caso dell'utilizzo del broker Trade.com, è favorito anche dal fatto che si tratta di una piattaforma multi asset particolarmente completa, ovvero che presenta molti titoli nel proprio catalogo. Questa caratteristica facilita l'ottenimento di un portafoglio particolarmente differenziato, in modo da contenere il grado di rischio delle operazioni. Inoltre si tratta di un servizio ormai particolarmente consolidato, in quanto utilizzato da molti trader ormai da tempo, anche in Italia.

Caratteristiche di Trade.com

Pe conoscere il funzionamento del broker, è possibile prendere in considerazione una guida completa su trade.com come quella presente su piattaformetradingonline.com, portale di riferimento nel mondo degli investimenti digitali che offre contenuti e approfondimenti dedicati ai principali intermediari disponibili online. Trade.com è fortemente improntato su un'offerta molto varia, corredata da un mix di servizi e funzionalità molto interessanti. Ciò significa che la piattaforma di Trade.com si caratterizza per la presenza di molti strumenti che si prestano ad essere utilizzati in modo approfondito, dagli esperti del settore, ma anche per un utilizzo progressivo pensato per i principianti. L'App per smartphone e tablet che permette di utilizzare questo sistema d'investimento può essere scaricata facilmente in tutti gli appositi Store.

La piattaforma propone un sistema di investimento con i CFD molto interessante, in quanto permette di integrare la composizione di un portafoglio con l'utilizzo dell'analisi tecnica e con la velocità di un sistema molto performante. Ogni singolo utente può decidere se utilizzare la piattaforma, detta web trader, ideata da Trade.com o se avvalersi del classico MetaTrader 4 o 5 che è attualmente la più utilizzata al mondo. La prima opzione è sicuramente consigliabile per chi è alle prime armi e cerca un sistema intuitivo integrabile con una strategia semplice.

La seconda è ancora molto gettonata invece tra i trader maggiormente esperti e prevede l'utilizzo di un sistema particolarmente approfondito. Chi investe con questa modalità utilizza Trade.com per elaborare una strategia di trading algoritmico, ovvero per sfruttare delle modalità di investimento in parte automatizzate. Queste prevedono anche il ricorso agli Expert Advisor, cioè a degli indicatori che provano ad interpretare l'andamento dei listini sulla base di complessi calcoli matematici.

Composizione del web trader

Il web trader, ovvero il sistema maggiormente consigliato per gli utenti che non hanno un livello di esperienza particolarmente avanzato, presenta un'interfaccia grafica particolarmente intuitiva. Il menù di navigazione permette di utilizzare tutte le principali funzionalità, come ad esempio:

Esplorare il catalogo.

Usare gli strumenti di gestione .

. Leggere le quotazioni in tempo reale.

Consultare le variazioni di giornata.

Utilizzare l' analisi tecnica .

. Vedere le statistiche.

Approfondire le informazioni.

La piattaforma è inoltre pensata in modo da risultare intuibile nella navigazione e da includere una serie di informazioni e funzionalità importanti per chi investe. E' possibile anche impostare degli avvisi personalizzati, in modo da ricevere delle notifiche nel caso in cui il prezzo di un certo asset raggiungesse dei valori prestabiliti.

Così facendo un trader può fissare dei potenziali punti d'ingresso e di uscita da una posizione e avvalersi del sistema di alert per centrare i propri obiettivi. Questo è il sistema maggiormente adatto per i principianti che desiderano avvalersi di una strategia d'investimento chiara ma al tempo stesso non troppo complessa da gestire. Nel complesso questo sistema, forse meno avanzato rispetto a quello di altri broker, è infatti particolarmente intuitivo e quindi adatto a chi muove i primi passi nel mondo del trading online.

La gestione delle strategie d'investimento con questo broker può essere ottenuta combinando le funzionalità di analisi tecnica con la composizione del portafoglio e quindi predeterminando dei punti d'ingresso e di uscita da un'operazione. Inoltre è sempre possibile utilizzare l'analisi tecnica anche per cercare dei titoli che si trovano in terreni di ipercomprato o ipervenduto, in modo da utilizzarli per il day trading, ovvero per gli investimenti a breve termine.