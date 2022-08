"Come se guardassi", il nuovo singolo del Rapper di San Salvo PlayV

"COME SE GUARDASSI" il titolo sta per "Come se riuscissi davvero a concentrarmi su ciò che amo davvero".

Questo brano è frutto di una voglia di riemergere dall'indifferenza altrui che mi circonda, che spazia tra la noia, l'attesa e le innumerevoli insoddisfazioni.

Avevo voglia di esprimere un senso di freschezza nel Rap completando il tutto con un ritornello melodico che racchiudesse proprio il nucleo del significato.

Questo brano l’ho scritto verso la fine della pandemia, durante quel periodo ho sempre cercato di non smettere con la mia più grande passione. A distanza di due anni trascorsi in casa, mi sono ritrovato con un grande bagaglio espressivo, mi sento pieno di idee e ho capito ancor di più me stesso. Tutta quella infinita attesa che mi ha portato a scavarmi interiormente ha dato modo di sprigionare ancor più grinta togliendo le incertezze.

Spero che questo brano vi faccia innamorare del mio progetto, la strada è in salita ma i contenuti, le rime e le melodie sono immortali.

Ascolta “COME SE GUARDASSI”: https://youtu.be/EIgGCvqc4Uk

SEGUIMI SU INSTAGRAM: https://www.instagram.com/playvmega/?hl=it

SEGUIMI SU SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3yrY4kyG8bsUsug3gmvQsa