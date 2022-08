MartedÃ¬ l'ultimo saluto a Jois Pedone

Saranno celebrati nel pomeriggio di martedì 30 agosto, alle ore 15:30 nella Chiesa di San Paolo Apostolo,i funerali di Jois Pedone, lo studente 19enne vastese ritrovato senza vita lunedì scorso dagli uomini della Guardia Costiera di Vasto nell'area di Punta Penna.

Il via libera all'ultimo saluto a Jois è arrivato dopo l'esecuzione, questa mattina, da parte del medico legale incaricato Marco Piatelli. dell’autopsia sul corpo del ragazzo, nell'ambito delle indagini avviate per fare piena chiarezza sulle cause della triste scomparsa.