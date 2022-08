Maurizio Germani si aggiudica la X edizione del Premio Letterario R.Artese Città di San Salvo

Maurizio Germani si aggiudica la X edizione del Premio San Salvo

Venerdì 26 agosto, San Salvo ha ospitato la cerimonia di premiazione della X edizione del Premio Letterario “Raffaele Artese” Città di San Salvo.

La manifestazione, giunta all’importante traguardo del decimo anno, è stata vinta da Maurizio Germani con “L’ala dell’uomo ape”, Leone Editore; seconda classificata Imma Vitelli, “La guerra di Nina”, Longanesi Editore; terzo Stefano Vicario con “ Il re degli stracci”, La nave di Teseo.

Il Premio “Silvana Marcucci” è andato a Diletta Pizzicori “I nostri anni leggeri”, Sperling & Kupfer mentre la giuria popolare ha scelto “Il re degli stracci” riconfermando Stefano Vicario già presente nella terna finale.

Tanta affluenza e tutto esaurito anche al banco dei libri allestito da Molière Bistrot letterario.

Parterre d’eccezione per la serata: il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, il governatore del Distretto 108a Francesca Ramicone accompagnata dal primo vice governatore Marco Candela e dal secondo vice Mario Boccaccini oltre a tantissimi altri officer Lions della zona. Gradite presenze, inoltre, gli sponsor del Premio intervenuti per la premiazione.

La serata è stata presentata dall’attore Fabio Fulco affiancato dal presidente del Premio Virginio Di Pierro e, come ormai d’abitudine, sono stati i componenti della giuria tecnica ad occuparsi delle interviste ai 4 vincitori mentre gli intermezzi musicali sono stati curati dai talentuosi “Tetra Saxophone Quartet”.

Il Premio San Salvo, giunto all’importante traguardo del decimo anno è riservato a romanzieri esordienti e sta conquistando un posto di rilievo tra le più prestigiose manifestazioni letterarie in Italia.

Nato da una collaborazione tra Lions Club San Salvo e Amministrazione comunale, il Premio persegue l’obiettivo di dare spazio e voce ad autori esordienti offrendo loro, gratuitamente, la grande opportunità di far conoscere al grande pubblico le proprie opere.

Con 129 romanzi partecipanti, il 2022 si conferma l’anno dei record per il Premio San Salvo. Appuntamento al prossimo anno.