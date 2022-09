Nel ricordo di Luciano Luongo

Tra le iniziative inserite nella giornata della consegna ufficiale della Bandiera Azzurra alla Città di San Salvo, l'Amministrazione comunale ha riservato uno spazio speciale al ricordo di Luciano Luongo, sansalvese prematuramente scomparso.

Per iniziativa della famiglia è stato collocato un albero in un angolo della pista ciclabile di via Grasceta.

Un modo affettuoso per ricordarlo con la posa di una targa che riporta queste parole: "A Luciano Luongo, giornalista e podista, amava correre, grande innamorato della sua terra d’Abruzzo San Salvo 7/11/1966 – Pisa 15/3/2021 - Ha affrontato la vita con curiosità, impegno e desiderio di giustizia spendendosi per comprendere a fondo la realtà ed aiutare gli altri, anche nelle piccole cose di ogni giorno".

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha evidenziato l'importanza di compiere anche questi gesti di memoria per chi ha lasciato San Salvo per lavoro ma ha continua a mantenere e a trasmettere il suo attaccamento alle origini, alla sua città natale.