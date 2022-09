Il 10 settembre arriva la Luna del Raccolto

Ad ogni plenilunio in ogni tradizione sono stati dati nomi relativi alle fasi agricole, o comunque a quella ritmicità naturale collegata direttamente alla terra. Quelli attualmente più diffusi sembrano derivare dai nativi americani del Nord e dell’Est, propagatisi attraverso il web anche in tutta Europa.

La Luna Piena di settembre è chiamata Luna del Mais o Luna del Raccolto (Corn o Arvest Moon) ed è l’ultima prima dell’equinozio d’autunno. Il nome deriva dal fatto che proprio a settembre si procede alla raccolta di ciò che è cresciuto rigoglioso dalla terra durante i mesi primaverili ed estivi (nello specifico nella tradizione agricola nativoamericana il mais, le zucche, i fagioli ed il riso): la terra è pronta per restituire agli uomini che la coltivano i frutti della lunga e lenta crescita dei mesi primaverili estivi, e la Luna, grande, piena e luminosa, illumina il lavoro di raccolta e lo prolunga alla notte. Una raccolta dunque non fatta solamente alla luce del Sole ma anche a quella più tenue, delicata e flebile ma costante, dei raggi lunari notturni.

Quest’anno potremo ammirarla sin dal pomeriggio del 10 settembre 2022. Occhi al cielo dunque, per non perderci lo spettacolo e provare, anche, a fluire con il ritmo naturale delle stagioni che passano e sì, cambiano, ma per ritornare sempre, ciclicamente.