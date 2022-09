Sono 1.182 i ragazzi che tenteranno il Test di Medicina in Abruzzo

Gli aspiranti medici in Abruzzo che oggi parteciperanno al test per entrare ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 1.182. Per Medicina i candidati sono circa 800 mentre per Odontoiatria 382. Il numero complessivo dei posti disponibili è 426 (216 a Chieti e 210 a L'Aquila).E’ su base nazionale il concorso con circa 60mila ragazzi che si contendono in Italia i quasi 15mila posti presenti nelle 32 sedi universitarie italiane. 100 minuti il tempo del test che comprende 60 domande a risposta multipla.

A Chieti si attendono candidati dai 18 ai 60 anni. «Il candidato più giovane è del 2004», conferma Liborio Stuppia, presidente della scuola di Medicina e direttore del Laboratorio di genetica molecolare della d’Annunzio, «ma c’è anche chi è classe 1962».