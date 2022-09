Mercoledì 7 Settembre sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari dalle ore 2 :00 alle 6:00 del mattino. Ció per potenziare la segnaletica orizzontale negli svincoli.

In aggiunto, nella notte tra Mercoledì 7 e Giovedì 8 Settembre dalle ore 22:00 alle ore 2:00, sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.